Как хроническая боль в спине может быть связана с воспоминаниями? Ученые заметили изменения в работе мозга

Хроническая боль в пояснице может влиять на мозг иначе, чем кратковременная боль, пишет LiveScience со ссылкой на исследование в British Journal of Anaesthesia. Ученые обнаружили, что во время обострения активируется сеть мозга, связанная с мыслями о себе и собственных воспоминаниях.

В исследовании участвовали 114 человек с хронической болью в пояснице. Во время эксперимента им поднимали ногу так, чтобы боль усиливалась, а затем изучали работу мозга с помощью МРТ.

Ученых удивило, что активировалась так называемая сеть пассивного режима работы мозга. Обычно она работает, когда человек думает о себе, вспоминает прошлое или просто погружен в свои мысли.

При обычной острой боли, например от ожога, эта сеть, наоборот, становится менее активной.

Чем сильнее была хроническая боль у участников, тем теснее эта сеть была связана с участками мозга, которые получают сигналы от спины.

Авторы предполагают, что длительная боль со временем может теснее связываться с тем, как человек воспринимает свое тело и самого себя.

Но пока неизвестно, вызывает ли хроническая боль такие изменения в мозге или они сами помогают поддерживать боль. Ученые считают, что это предстоит выяснить в дальнейших исследованиях.