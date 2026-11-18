Генеративный искусственный интеллект искажает оценку реальных знаний студентов, что вынуждает экспертов предлагать новые методы проверки домашних заданий. Совместное исследование Центра макроэкономических исследований «Сбера» и экономического факультета МГУ показало, что корреляция между оценками за домашние работы и результаты очных экзаменов существенно снизилась, передает РБК .

Согласно полученным данным, этот показатель упал с 0,63 в период 2019–2022 годов до 0,43 в 2023–2025 годах. До массового внедрения нейросетей студенты с высокими баллами за домашние задания сдавали очные работы в среднем на 2,6 балла лучше отстающих. Сейчас этот разрыв сократился до 1,6 балла. Исследователи отмечают, что ИИ используют учащиеся всех уровней подготовки, из-за чего оценки за домашнюю работу начали группироваться вокруг среднего значения.

Это мешает преподавателям своевременно выявлять студентов, действительно испытывающих трудности с материалом. При этом связь между результатами контрольных и экзаменов внутри аудитории осталась стабильной. Для решения проблемы руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александр Исаков предложил привязывать баллы за домашнюю работу к решению коротких «задач-близнецов» на следующем семинаре.

В качестве альтернативных мер авторы исследования называют случайные устные защиты заданий и внедрение курсовых ИИ-ассистентов, которые направляют мысль студента, но не решают задачу за него. Полностью отказываться от домашних заданий нецелесообразно, так как они остаются ключевым стимулом для самостоятельной работы. Схожую позицию занимает ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин, который также рекомендует переносить основной контроль знаний в формат очных экзаменов и личного взаимодействия с преподавателем.