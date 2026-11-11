В школы начнут принимать по обновленным правилам: какие семьи получили дополнительные льготы

Минпросвещения расширило право внеочередного зачисления детей в школы

Образование

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Министерство просвещения России расширило перечень категорий детей, имеющих право на внеочередное зачисление в государственные и муниципальные школы, сообщили в «Парламентской газете». Соответствующий приказ опубликован 10 ноября на официальном портале правовой информации. Документ уточняет порядок распределения мест и устанавливает последовательность приема с учетом предусмотренных законодательством льгот. Новые положения касаются семей сотрудников силовых ведомств, военнослужащих и граждан, удостоенных государственных наград.

Внеочередное право на зачисление предусмотрено для детей сотрудников полиции и других силовых структур, погибших вследствие ранений, увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Аналогичная льгота распространяется на случаи гибели при отражении вооруженного вторжения на территорию России или провокаций на государственной границе. При этом право на приоритетное поступление предусмотрено не только для родных детей погибших сотрудников, но и для несовершеннолетних, находившихся на их иждивении.

Приказ также уточняет правила первоочередного приема детей военнослужащих. Отдельные гарантии сохраняются для семей Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, включая детей умерших или погибших обладателей этих званий. При распределении мест школы должны сначала учитывать внеочередное право, затем первоочередное и преимущественное, после чего применять правила приема по закрепленной территории. Как ранее пояснял депутат Госдумы Каплан Панеш, отсутствие четкого механизма предоставления льгот создавало дополнительные сложности для семей. Обновленный порядок призван устранить эту проблему и обеспечить предусмотренные законом преимущества при поступлении в образовательные учреждения по месту жительства.

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