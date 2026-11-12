Более 11 тыс. заявок на участие в олимпиаде «Я — профессионал» подали жители Подмосковья

Подмосковье вошло в топ-30 по числу заявок на участие в X сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». В регионе 2 680 студентов подали 11 393 заявки.

«В Московской области наибольшую активность в юбилейном сезоне олимпиады проявили студенты Государственного социально-гуманитарного университета — 1 363 участника, Московского государственного института культуры — 547 и Государственного гуманитарно-технологического университета — 225», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всего в этом сезоне на участие в проекте поступило свыше 990 тыс. заявок от более чем 230 тыс. студентов. Олимпиада пройдет по 68 направлениям от экономики до медицины.

Отборочный этап олимпиады пройдет с 13 по 29 ноября 2026 года, финальный — с февраля по апрель 2027 года. Итоги сезона подведут в мае–июне 2027 года. Лучших ждут денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах олимпиады.