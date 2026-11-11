В Общественной палате предложили ввести квоты для олимпиадников в вузах

Российским университетам предложили разрешить самостоятельно устанавливать квоты на бюджетные места для победителей и призеров школьных олимпиад. Инициативу обсудили 11 ноября на круглом столе в Общественной палате РФ, сообщает «Парламентская газета» . Поводом стала ситуация, при которой на отдельных направлениях ведущих университетов олимпиадники заняли все бесплатные места, оставив без возможности поступления даже выпускников с высокими результатами ЕГЭ. В Минобрнауки ранее предложили сократить число учитываемых олимпиад с 80 до 63 и сохранить особые условия поступления только для победителей, тогда как призеры должны участвовать в общем конкурсе.

Директор Северо-Кавказского института РАНХиГС Азамат Тлисов отметил, что проблема затрагивает относительно небольшую часть системы высшего образования. По его данным, в 2026 году число абитуриентов, поступивших без вступительных испытаний, выросло на 11%, однако в целом олимпиадники заняли лишь 6% бюджетных мест. Ситуации, когда они полностью вытеснили остальных претендентов, зафиксированы в 88 конкурсных группах, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Еще в 134 группах доля олимпиадников составила от 50 до 99%. Представитель РАНХиГС Евгений Серочудинов предложил выделять победителям и призерам олимпиад отдельную квоту, например 30% бюджетных мест. По его мнению, это позволило бы сохранить льготы для талантливых школьников, не лишая остальных абитуриентов возможности конкурировать за бесплатное обучение.

Участники обсуждения также предложили учитывать соответствие олимпиадных достижений выбранной специальности. Ректор Ульяновского государственного педагогического университета Игорь Петрищев обратил внимание, что победа в олимпиаде по одному предмету не всегда гарантирует достаточную подготовку по другим дисциплинам, необходимым для учебы. Член общественного совета при московском департаменте образования Мария Лазутова выступила за индивидуальную работу приемных комиссий с поступающими, в том числе с использованием школьного портфолио. По итогам круглого стола предложения планируют включить в резолюцию для дальнейшего обсуждения. Пока речь идет об инициативах экспертов, а не о принятых изменениях правил поступления.