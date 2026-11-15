Подготовка к поступлению за счет государства: кому откроют бесплатные курсы при вузах
Минобрнауки предложило бесплатную подготовку к поступлению в 88 вузах
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В России планируют организовать бесплатную подготовку к вступительным экзаменам на базе 88 высших учебных заведений. Обучение на подготовительных отделениях будет финансироваться из федерального бюджета в 2027/28 учебном году. Соответствующий проект приказа Минобрнауки опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».
Подготовленный министерством документ предусматривает утверждение перечня федеральных государственных вузов, на подготовительных отделениях которых можно будет обучаться за счет бюджетных средств. Пока речь идет именно о проекте приказа, поэтому окончательный список образовательных организаций еще не утвержден.
В предварительный перечень вошли университеты из разных регионов страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Среди них Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Томский государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет и Кубанский государственный университет. Также в документе представлены образовательные организации Донбасса и других территорий.
Подготовительные отделения предназначены для помощи абитуриентам, которым необходимо повысить уровень знаний перед поступлением. При этом бесплатное обучение доступно не всем желающим, а определенным законодательством категориям поступающих. Само включение университета в перечень не означает, что любой выпускник школы сможет бесплатно посещать занятия.
Как рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, подобная система существовала еще в советское время. Тогда подготовительные отделения помогали поступить в университеты молодым людям, которые по разным причинам не получили достаточно сильной школьной подготовки.
В частности, такими возможностями пользовались отслужившие в армии и выпускники сельских школ. По словам парламентария, сегодня состав потенциальных слушателей изменился. На обучение за счет государства могут рассчитывать, в частности, отдельные категории участников боевых действий при соблюдении предусмотренных законом условий.
Смолин также обратил внимание на молодых людей с инвалидностью, имеющих право на соответствующие меры поддержки. Однако, по его наблюдениям, многие из них предпочитают сразу поступать в университет, пользуясь установленными льготами, а не проходить предварительное обучение.
Предложенный Минобрнауки перечень рассчитан на 2027/28 учебный год. После утверждения документа перечисленные в нем университеты смогут организовать подготовку за счет федерального бюджета для абитуриентов, имеющих соответствующее право. Конкретные условия зачисления необходимо будет уточнять в выбранном вузе.