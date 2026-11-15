Подготовка к поступлению за счет государства: кому откроют бесплатные курсы при вузах

В России планируют организовать бесплатную подготовку к вступительным экзаменам на базе 88 высших учебных заведений. Обучение на подготовительных отделениях будет финансироваться из федерального бюджета в 2027/28 учебном году. Соответствующий проект приказа Минобрнауки опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета» .

Подготовленный министерством документ предусматривает утверждение перечня федеральных государственных вузов, на подготовительных отделениях которых можно будет обучаться за счет бюджетных средств. Пока речь идет именно о проекте приказа, поэтому окончательный список образовательных организаций еще не утвержден.

В предварительный перечень вошли университеты из разных регионов страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Среди них Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Томский государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет и Кубанский государственный университет. Также в документе представлены образовательные организации Донбасса и других территорий.

Подготовительные отделения предназначены для помощи абитуриентам, которым необходимо повысить уровень знаний перед поступлением. При этом бесплатное обучение доступно не всем желающим, а определенным законодательством категориям поступающих. Само включение университета в перечень не означает, что любой выпускник школы сможет бесплатно посещать занятия.

Как рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, подобная система существовала еще в советское время. Тогда подготовительные отделения помогали поступить в университеты молодым людям, которые по разным причинам не получили достаточно сильной школьной подготовки.

В частности, такими возможностями пользовались отслужившие в армии и выпускники сельских школ. По словам парламентария, сегодня состав потенциальных слушателей изменился. На обучение за счет государства могут рассчитывать, в частности, отдельные категории участников боевых действий при соблюдении предусмотренных законом условий.

Смолин также обратил внимание на молодых людей с инвалидностью, имеющих право на соответствующие меры поддержки. Однако, по его наблюдениям, многие из них предпочитают сразу поступать в университет, пользуясь установленными льготами, а не проходить предварительное обучение.

Предложенный Минобрнауки перечень рассчитан на 2027/28 учебный год. После утверждения документа перечисленные в нем университеты смогут организовать подготовку за счет федерального бюджета для абитуриентов, имеющих соответствующее право. Конкретные условия зачисления необходимо будет уточнять в выбранном вузе.