Одно из старейших образовательных учреждений Королева — школа № 10 отметила юбилей

Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов педагогического труда и тех, кто стоял у истоков становления школы — первого директора Бориса Ивановича Рукавишникова, Владимира Борисовича Косого, а также Лидии Васильевны Кавериной, которая более 30 лет руководила школой и воспитала целую плеяду талантливых педагогов. Добрые традиции продолжили Наталия Борисовна Москвина и Елена Юрьевна Штефко, а сегодня школа успешно развивается под руководством Ирины Владимировны Васильевой.



Сейчас школа № 10 — это современный образовательный комплекс, где обучаются более 1200 ребят. В учреждении работают профильные классы, развиваются новые образовательные направления, а выпускники регулярно поступают в ведущие вузы страны.



Гордостью школы стали историко-краеведческий музей «Костино», который победил во Всероссийском конкурсе школьных музеев, и военно-патриотический клуб имени Веры Ивановны Карцевой. В школе уделяют большое внимание не только качеству образования, но и воспитанию уважения к истории страны и родного города.



Важным этапом в развитии школы стал капитальный ремонт, проведенный при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь у учеников и педагогов есть современные и комфортные условия для учебы, творчества и раскрытия талантов.

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Завершилось праздничное мероприятие концертными номерами, подготовленными учениками школы.