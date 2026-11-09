Награда за полвека труда: заслуженным педагогом Подмосковья стала учительница из Бронниц

Учитель русского языка и литературы из Бронниц Татьяна Аксютина удостоена знака отличия «Заслуженный работник образования Московской области». Высокую региональную награду педагогу вручил глава городского округа Дмитрий Лысенков, о чем сообщили в местной администрации.

Торжественная церемония награждения состоялась в ходе оперативного совещания в городской администрации. Руководитель муниципалитета совместно с директором школы №2 имени Героя Советского Союза Н. Тимофеева поздравили Татьяну Петровну с присвоением нового почтенного статуса.

За плечами Татьяны Аксютиной — полувековой стаж педагогической работы. Она зарекомендовала себя не только как опытный наставник, но и как автор свыше 150 контрольно-измерительных материалов для одиннадцатиклассников. Выпускники педагога из года в год демонстрируют впечатляющие результаты на Едином госэкзамене: 7 учеников сдали предмет на максимальные 100 баллов, а еще 15 ребят остановились в шаге от вершины, набрав по 98 баллов.

В арсенале учителя уже есть немало весомых наград, среди которых знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», областная памятная медаль «За труды в просвещении» и знак Мособлдумы. Помог профессионализм и победа в нацпроекте «Образование» еще в 2007 году, а также первенство на региональном конкурсе «Лучший по профессии» в 2020-м. Признание нашел и вклад в современные технологии: педагог отмечена дипломом «Учитель цифрового века» и победами во всероссийских педагогических конкурсах.