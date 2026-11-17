Поездка, которая продлится с 13 по 20 ноября, проходит в рамках двусторонней программы по обмену опытом в сфере математического и инженерного образования. Проект организован Министерством образования Подмосковья во исполнение распоряжения президента России о развитии гуманитарного партнерства между странами на 2026–2027 годы.



Делегация из Котельников уже завершила управленческий интенсив в Нанкинском педагогическом университете и пообщалась с китайскими педагогами. Следующими точками маршрута станут передовые учебные заведения Пекина и Шанхая. Там российским специалистам покажут, как выстроен образовательный процесс, какие современные подходы применяются при обучении математике и инженерии, а также за счет каких управленческих решений местные школы добиваются высоких показателей.



Финалом делового визита станет подписание ряда официальных соглашений. Документы закрепят партнерство между подмосковными и китайскими учебными заведениями, открыв дорогу для запуска совместных проектов и регулярного обмена педагогическими практиками.