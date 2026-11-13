Более 1 тыс. школьников приняли участие в форуме «Образование и карьера» в Ступино

Второй ежегодный форум «Образование и карьера» прошел в Ступино на площадке Дворца культуры. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. школьников — учащихся 8–11 классов.

В рамках форума была организована выставка «Навигатор поступления». Ее участниками стали свыше 30 вузов и колледжей Подмосковья, Москвы, Рязани, Тулы и Орла. Было представлено более 500 специальностей и свыше 28 тыс. учебных мест на 2027 год.

Особенно гостей заинтересовала площадка Губернского колледжа по направлению «Кинология». Студенты привезли собак и продемонстрировали навыки дрессировки. Также были популярны площадки педагогических колледжей, аграрных университетов, силовых структур и военных направлений.

Участие в форуме помогает молодежи определиться с предметами для сдачи ОГЭ и ЕГЭ для поступления в желаемое учебное заведение. Мероприятие направлено на популяризацию и повышение престижа профессий в сфере агропромышленного комплекса.

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