В дошкольных учреждениях Рязани стартовал федеральный проект «Добрые игры», который охватил 69 детских садов города. Программа, разработанная Институтом изучения детства, семьи и воспитания при поддержке Минпросвещения РФ, направлена на знакомство малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями через игровую деятельность. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на администрацию города.

Главная задача проекта — в доступной форме рассказать детям о дружбе, взаимовыручке, уважении, справедливости, любви к семье и Родине. Занятия проходят в интерактивном формате: с детьми проводят тематические беседы, организуют творческие задания, читают книги и играют в народные игры. Проект объединяет науку и практику, вовлекая в процесс не только детей, но и педагогов, а также родителей.

Для реализации программы разработаны специальные методические комплекты для двух возрастных категорий (от трех до пяти и от пяти до семи лет), которые включают рекомендации для воспитателей и идеи для совместного досуга родителей с детьми. Проект «Добрые игры» является аналогом школьного курса «Разговоры о важном», адаптированным для дошкольников, и с 1 сентября 2026 года внедряется во всех регионах России.

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