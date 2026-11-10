«Священные книги — в помощь»: ФИПИ разрешил использовать примеры из Библии в итоговом сочинении

Выпускники российских школ при написании итогового сочинения в 2026–2027 учебном году смогут привлекать в качестве литературных примеров фрагменты из Библии и священных текстов других мировых религий. Об этом свидетельствуют методические рекомендации Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), оказавшиеся в распоряжении РИА Новости .

Испытание для одиннадцатиклассников традиционно пройдет в начале декабря. Положительный результат за эту работу является обязательным условием для допуска к сдаче Единого государственного экзамена в 2027 году. Структура сочинения требует наличия как минимум одного аргумента, подкрепленного ссылкой на опубликованное литературное произведение.

«В качестве литературного примера засчитываются примеры из Библии, а также из других священных книг религий мира. Пример должен служить иллюстрацией к аргументу и соответствовать теме сочинения», — говорится в тексте рекомендаций.

В ведомстве подчеркнули, что единый федеральный перечень произведений, рекомендованных для аргументации, не формируется. При выборе книг учащимся предписано руководствоваться нормами российского законодательства, а также учитывать публичный статус своей работы. Дополнительным ограничением выступает выбранная тема и логика ее раскрытия.

Кроме того, в тексте рекомендаций содержится прямой запрет на использование произведений, не имеющих официального перевода на русский язык. В ФИПИ пояснили, что в подобном случае проверка работы и ее объективная оценка становятся невозможными.

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