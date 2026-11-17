«Школьная академия главы — это возможность для талантливых школьников углубить знания, раскрыть свои способности, найти единомышленников и сделать еще один шаг к большим достижениям. Мы продолжаем развивать проект, объединяя возможности наших школ, университетов и ведущих образовательных центров. Желаю всем участникам интересной и продуктивной недели, ярких открытий, новых друзей и уверенности в собственных силах», — сказал глава Королева Игорь Трифонов.