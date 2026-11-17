В Королеве стартовала 13-я осенняя смена образовательного проекта «ШАГ»
Фото: [администрация г. о. Королев]
В этом году ее участниками стали 80 королевских школьников, увлеченных наукой, стремящихся к новым знаниям и высоким результатам.
Торжественное открытие прошло на базе санатория-профилактория «Подлипки», где ребята проведут целую неделю. Впереди насыщенная образовательная программа по девяти направлениям: русский, английский и китайский языки, математика, физика, информатика, экономика, физическая культура и химико-биологический профиль.
Занятия проведут преподаватели регионального образовательного центра «Взлет» — координатора олимпиадного движения Московской области, МФТИ, РГГУ, Технологического университета имени А. А. Леонова, а также педагоги королевских школ. Главная цель Школьной академии главы — подготовить ребят к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников.
В рамках торжественного открытия состоялось традиционное посвящение ребят в участники новой смены.
«Школьная академия главы — это возможность для талантливых школьников углубить знания, раскрыть свои способности, найти единомышленников и сделать еще один шаг к большим достижениям. Мы продолжаем развивать проект, объединяя возможности наших школ, университетов и ведущих образовательных центров. Желаю всем участникам интересной и продуктивной недели, ярких открытий, новых друзей и уверенности в собственных силах», — сказал глава Королева Игорь Трифонов.