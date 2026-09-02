Акушерка из Подмосковья приобрела квартиру по «Соципотеке»

Акушерка Екатерина Гришина, которая работает в ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр», купила квартиру в рамках программы «Социальная ипотека» в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница узнала про нее на работе от старшей медсестры. Она решила подать документы для участия, поскольку своего жилья в регионе у нее не было.

«Мы переехали в просторную трехкомнатную квартиру, купили ее на вторичном рынке города. Она была с небольшим ремонтом. Мы выбирали именно такой вариант, чтобы можно было переехать и потихоньку обустраиваться на новом месте. Дом расположен рядом с перинатальным центром, теперь пешком хожу на работу. Это очень удобно!» — отметила Екатерина.

Квартиру по программе могут приобрести медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.