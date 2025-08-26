Более 50 спортсменов приняли участие в Чемпионате России по ракетлону в Химках
Чемпионат России по ракетлону прошел в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Чемпионат России по ракетлону прошел в Химках. В нем приняли участие более 50 спортсменов со всей страны, а также из Казахстана. Местом проведения турнира стал центр Space.
Ракетлон объединяет четыре дисциплины — бадминтон, сквош, большой и настольный теннис. Каждый сет играется до 21 очка. Победу одерживает игрок с максимальным количеством очков.
Чемпионат России по ракетлону Химки приняли впервые. В дальнейшем планируется проводить соревнования на регулярной основе.
