Более 50 спортсменов приняли участие в Чемпионате России по ракетлону в Химках

Чемпионат России по ракетлону прошел в Химках. В нем приняли участие более 50 спортсменов со всей страны, а также из Казахстана. Местом проведения турнира стал центр Space.

Ракетлон объединяет четыре дисциплины — бадминтон, сквош, большой и настольный теннис. Каждый сет играется до 21 очка. Победу одерживает игрок с максимальным количеством очков.

Чемпионат России по ракетлону Химки приняли впервые. В дальнейшем планируется проводить соревнования на регулярной основе.

