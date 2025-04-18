Губернатор Воробьев рассказал о ледовых дворцах в Подмосковье

В Подмосковье работает 71 ледовый дворец, в которых 87 ледовых площадок, в 2024 году арены с искусственным льдом открылись в Волоколамске, Домодедово и Орехово-Зуево. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он вместе с прославленным хоккеистом Валерием Каменским встретился с тренерами и родителями юных спортсменов из крупнейшего спортивного комплекса Воскресенска — СК «Химик» и обсудил планы развития спортивной инфраструктуры в округе.

«Детский спорт — это не просто секции и тренировки. Это фундамент характера, силы воли и веры в себя. И если мы хотим, чтобы наши дети были сильными, успешными и умели побеждать — мы обязаны создать для них все условия. Именно поэтому в Подмосковье мы последовательно и целенаправленно развиваем спортивную инфраструктуру», — написал он.

По его словам, в регионе продолжается масштабное строительство. Так, в Воскресенске появится новая арена для «Химика», на Новой Риге реализуют крупный инвестпроект. Кроме того, катки впервые появятся в Истре и Кашире. В Сергиевом Посаде ведется обсуждение вопроса по созданию площадок для хоккея.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье выстроили четкую систему развития. Молодежные команды «Атлант», «СКА Юниор», «Витязь», «Капитан» занимаются подготовкой спортсменов к Высшей лиге и КХЛ.

«Наш „Химик“ — это серьезная ступень для молодых игроков, которые мечтают пробиться в „Спартак“, ЦСКА и другие топ-клубы», — добавил Воробьев.

Он отметил, что результаты уже заметны. Так, Иван Демидов, который начал путь в Дмитрове, теперь играет в НХЛ за «Монреаль», воспитанник «Атланта» Максим Филимонов из Мытищ в свои 18 лет является участником Матча звезд КХЛ. Еще один спортсмен Андрей Локтионов — чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Он является выпускником «Химика».

«Большое внимание развитию хоккея в Подмосковье уделяет Валерий Каменский, у которого сегодня день рождения. Спасибо тренерам, родителям, наставникам и, конечно, нашим детям — вы уже настоящие бойцы», — отметил губернатор.

По его словам, в регионе продолжат вкладываться в развитие спорта.

Валерий Каменский поблагодарил губернатора за поддержку, которую он оказывает Воскресенску, а также за новый каток.

Мать одного из юных хоккеистов Рината Кирова отметила, что ее сын встал на коньки в 3,5 года, он занимается в «Химике» с 5 лет. Она поделилась, что обрадовалась строительству новой ледовой арены.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.