Более десяти тысяч новых парковочных мест появились в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье обустроили более 10 тысяч парковочных мест, для этих целей в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в муниципалитетах провели устройство около 190 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.