Более десяти тысяч новых парковочных мест появились в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала 2024 года в Подмосковье обустроили более 10 тысяч парковочных мест, для этих целей в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в муниципалитетах провели устройство около 190 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом году провели большую работу по благоустройству дворов. В первую очередь, обустроили парковочные места возле многоквартирных домов, где проблема с их отсутствием была особенно актуальной. Все действия согласованы с жителями, также к процессу привлекались управляющие компаний», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Перед обустройством новых парковок специалисты провели планировку территории, убрали аварийные деревья, сделали асфальтовое покрытие и установили бордюрный камень. В некоторых местах по просьбам жителей рабочие также нанесли парковочную разметку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.