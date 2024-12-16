Двое мужчин получили до 17 лет колонии за производство наркотиков в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор двоим мужчинам, которые производили наркотики и выращивали наркотикосодержащие растения в Наро-Фоминске. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники вместе с соучастниками в период с весны 2021 года по весну 2022-го оборудовали в жилом доме в Наро-Фоминске нарколабораторию. Помимо этого, в отдельном помещении они вырастили 40 кустов конопли.

Деятельность преступников пресекли в апреле 2022 года. Из незаконного оборота было изъято почти два с половиной килограмма наркотиков, 40 кустов растений и более 114 граммов марихуаны.

Суд приговорил мужчин к шестнадцати с половиной и семнадцати годам колонии строгого режима.