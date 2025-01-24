К 14 годам колонии приговорили мужчину, который убил свою знакомую в Кашире в 2022 году

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который в конце 2022 года вместе с братом убил свою знакомую в Кашире. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Подсудимый, его брат и подруга распивали спиртное в квартире. В какой-то момент родственник обвинил женщину в краже денег и начал избивать ее, нанося удары руками и ногами по голове. Потерпевшая упала на пол. Тогда подсудимый начал удерживать ее, а его брат обмотал ей шею кабелем от телевизора и задушил. Когда мужчины убедились, что женщина мертва, они завернули тело в покрывало и спрятали его на улице возле сарая.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Уголовное дело в отношении его соучастника выделили в отдельное производство.