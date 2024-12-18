Коммунальщики расчищают общественные территории Подмосковья от снега

Специалисты коммунальных служб Подмосковья расчищают придомовые территории и общественные пространства от снега. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В работах задействованы 70% коммунальной техники и средств малой механизации, включая роторы, подметающие тракторы и мини-погрузчики. Прежде всего для повышения комфорта жителей убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.