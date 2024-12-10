Около ста подъездов убрали в Подмосковье по заявкам жителей с начала декабря

С начала декабря сотрудники управляющих компаний убрали около 100 подъездов по запросам жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках этих работ специалисты проводят влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, а также проводят уборку в лифтах. Раз в неделю они также проводят уборку этажей выше второго, минимум раз в месяц — мытье полов и так далее.

Жителям региона напомнили, что сообщить о ненадлежащей уборке подъезда можно в территориальный отдел ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.