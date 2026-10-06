ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 21 октября

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 21.10.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.10.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв., общ. пл. 45,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:35499, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 24, кв. 139. П.1515-ПТ от 24.09.26. Собств.: Пыжова А.С. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 5 672 000,00 р.

2. Кв., общ. пл. 65,9 кв. м, к/н: 50:15:0000000:35499, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 63, кв. 4. П.1513-ПТ от 24.09.26. Собств.: Елизарова О.Ю. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 5 448 000,00 р.

3. Кв., общ. пл. 63,5 кв. м, к/н: 50:50:0040705:652, адрес: МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 1а, кв. 32. П.1517-ПТ от 24.09.26. Собств.: Райымкулов Н. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 6 922 414,40 р.

4. Кв., общ. пл. 79,6 кв. м, к/н: 50:15:0000000:67971, адрес: МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Свердлова д. 50 кв. 336. П.1522-ПТ от 24.09.26. Собств.: Овусу М.А., Буравков В.В. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 7 757 600,00 р.

5. Кв., общ. пл. 33 кв. м, к/н: 50:15:0000000:29198, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Советская, д. 7а, кв. 141. П.1524-ПТ от 24.09.26. Собств.: Михайловский П.Н. Взыск: Торский О.О. Цена: 5 500 000,00 р.

6. Кв., общ. пл. 68,7 кв. м, к/н: 50:50:0000000:40280, адрес: МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, мик. Кучино, ул. Соловьева, д. 1, кв. 274. П.1530-ПТ от 24.09.26. Собств.: Давыдовский Г.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 8 414 101,60 р.

7. Кв., общ. пл. 42,3 кв. м, к/н: 50:15:0010809:539, адрес: МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 33, кв. 309. П.1534-ПТ от 24.09.26. Собств.: Исмаилова Ж.Е. Взыск: ПАО АКБ Абсолют. Цена: 4 776 000,00 р.

8. Кв., общ. пл. 35,3 кв. м, к/н: 50:21:0010219:6843, адрес: МО, г. Видное, пр-д Советский, д. 7, кв. 75. П.1523-ПТ от 24.09.26. Собств.: Гусейнова Г.П. Кызы. Взыск: АКБ Инвестторгбанк ПАО. Цена: 4 524 000,00 р.

9. Кв., общ. пл. 63,4 кв. м, к/н: 50:21:0080105:10847, адрес: МО, г. Видное, ул. Завидная, д. 6, кв. 82. П.1532-ПТ от 24.09.26. Собств.: Локтев Д.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 12 380 000,00 р.

10. Кв., общ. пл. 40.4 кв. м, к/н: 50:22:0020101:9476, адрес: МО, Люберецкий р-он, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 14, кв. 75. П.1521-ПТ от 24.09.26. Собств.: Токтосун К.М. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 5 037 600,00 р.

11. Кв., общ. пл. 26.3 кв. м, к/н: 50:12:0070322:633, адрес: МО, г/о Мытищи, д. Пирогово, ул. Ильинского, д. 5, кв. 318. П.1510-ПТ от 24.09.26. Собств.: Кашкарова Н.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 360 800,00 р.

12. Кв., общ. пл. 34.6 кв. м, к/н: 50:12:0101302:5341, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Стрельбище Динамо, д. 10, кв. 1692. П.1511-ПТ от 24.09.26. Собств.: Моромов Р.А. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 5 589 600,00 р.

13. Кв., общ. пл. 86.8 кв. м, к/н:50:12:0100805:14182, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Мира, д. 39, кв. 553. П.1514-ПТ от 24.09.26. Собств.: Асадуллаева А.Х. Кызы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 11 800 000,00 р.

14. Кв., общ. пл. 94,1 кв. м, к/н: 50:12:0101003:11901, адрес: МО, г. Мытищи, пр-т Астрахова, д. 5А, к. 4, кв. 203. П.1535-ПТ от 24.09.26. Собств.: Асгаров П.Г. оглы. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 16 530 000,00 р.

15. Зем. уч.; общ. пл. 1000.00 кв. м, к/н: 50:20:0070401:76, адрес: МО, г/о Одинцовский, д. Митькино, тер. ДСК Колос, з/у 86. П.1525-ПТ от 24.09.26. Собств.: Вакулин В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 719 700,00 р.

16. 1/3 доли кв-ры 56,5 кв. м, к/н: 50:20:0010336:23132, адрес: МО, г/о Одинцовский, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 104, кв. 44. П.1526-ПТ от 24.09.26. Собств.: Артамонова Ю.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 196 000,00 р.

17. Зем. уч., общ. пл. 605 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1355, адрес: МО, Раменский р-н, с. п. Ульянинское. П.1533-ПТ от 24.09.26. Собств.: Хамикоева И.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 172 800,00 р.

18. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:09:0030302:541, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с. п. Кривцовское, д. Замятино, уч. 405. П.1516-ПТ от 24.09.26. Собств.: Рустамов Г.А. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 392 800,00 р.

19. Кв., общ. пл. 43,3 кв. м, к/н: 50:31:0000000:33824, адрес: МО, Чеховский р-он, г. Чехов, ул. Московская, д. 90, кв. 65. П.1538-ПТ от 24.09.26. Собств.: Солтаева Х.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 632 000,00 р.

20. Зем. уч., общ. пл. 500 +/- 16 кв. м, к/н: 50:14:0030105:1426, адрес: МО, Щелковский район, г/о Щелково. П.1509-ПТ от 24.09.26. Собств.: Лебедева Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 116 000,00 р.

21. Кв., общ. пл. 45,2 кв. м, к/н: 50:14:0020355:155, адрес: МО, Щелковский р-н, п. Клюквенный, д. 131, кв. 5. П.1529-ПТ от 24.09.26. Собств.: Лунина И.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 530 585,60 р.

22. Кв., общ. пл. 62,7 кв. м, к/ н: 50:14:0000000:15813, адрес: МО, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 4А, кв. 16. П.1531-ПТ от 24.09.26. Собств.: Ряховский Р.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 8 384 193,06 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.