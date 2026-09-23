В Подмосковье за сезон прошло около 450 бесплатных кинопоказов под открытым небом
Сезон кинопоказов под открытым небом завершается в Подмосковье
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
В Подмосковье завершается сезон кинопоказов под открытым небом в рамках проекта «Кинопарк». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году проектом были охвачены 57 парков в 36 округах. Всего было организовано порядка 450 бесплатных кинопоказов. Их посетили более 22,6 тыс. человек.
Заключительные кинопоказы пройдут 25 сентября в парке «Пестовский» в Балашихе; 26 сентября в ПКиО «Бронницкий луг» в Бронницах, в парке «Пехорка» в Балашихе, в ПКиО «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде; 27 сентября в ПКиО «Бронницкий луг» и в парке «Пестовский». Подробная информация доступна здесь.
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