В Подмосковье за сезон прошло около 450 бесплатных кинопоказов под открытым небом

В Подмосковье завершается сезон кинопоказов под открытым небом в рамках проекта «Кинопарк». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В этом году проектом были охвачены 57 парков в 36 округах. Всего было организовано порядка 450 бесплатных кинопоказов. Их посетили более 22,6 тыс. человек.

Заключительные кинопоказы пройдут 25 сентября в парке «Пестовский» в Балашихе; 26 сентября в ПКиО «Бронницкий луг» в Бронницах, в парке «Пехорка» в Балашихе, в ПКиО «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде; 27 сентября в ПКиО «Бронницкий луг» и в парке «Пестовский». Подробная информация доступна здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедове.