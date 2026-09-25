Экомониторинг подтвердил нормативное качество воздуха в Раменском и Ленинском

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по обращениям жителей проверили качество атмосферного воздуха в Раменском и Ленинском округах. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Исследования прошли в двух локациях города Раменское и в деревне Калиновка Ленинского округа. В последнем проанализировали качество воздуха поздним вечером — в это время, по словам жителей, усиливался запах лакокрасочных материалов.

Анализ провели по 32 основным загрязняющим веществам. В результате превышений гигиенических нормативов зафиксировано не было.

В регионе реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

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