Межведомственное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Подмосковье

Прокурор Московской области Сергей Забатурин провел межведомственное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. В нем приняли участие вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Забатурин отметил, что в регионе была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволило сократить время реагирования на аварийные ситуации и неисправности.

По итогам совещания был выработан комплекс конкретных мер, направленных на своевременное обеспечение готовности региона к отопительному периоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей.