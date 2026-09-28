Серпуховский музыкально-драматический театр открыл XXII сезон
Фото: [Серпуховский музыкально-драматический театр]
В Серпуховском музыкально-драматическом театре прошла премьера спектакля «Дом с мезонином» по рассказу А. П. Чехова в постановке ученицы Андрея Кончаловского режиссера Евгении Тикиджи-Хамбурьян, учреждение открыло XXII сезон. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Зрители увидели знакомую историю Художника и Жени через призму воспоминаний главного героя, уточнили в ведомстве. Евгения Тикиджи-Хамбурьян — из музыкальной семьи, получила музыкальное образование. Композитором постановки стала Мария Аникеева. Музыкальный руководитель — Ольга Зрилина.
Роли исполнили: Дмитрий Глухов, Елизавета Костиди, Полина Тараева, Анастасия Собина.
Следующий показ спектакля «Дом с мезонином» состоится 30 октября. Узнать другие подробности можно на официальном сайте театра.
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