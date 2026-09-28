Бизнесу Подмосковья рассказали о возможности получить до ₽200 тыс. за создание рабочих мест для инвалидов

Работодатели Московской области могут получить субсидию, покрывающую расходы на оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Создание доступной среды — это социальная ответственность. Мы понимаем, что оснащение рабочего места для сотрудника с инвалидностью требует от бизнеса расходов. Субсидия в размере до 200 тыс. рублей позволяет работодателю оборудовать рабочее место всем необходимым», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

На полученные средства можно купить оборудование, необходимое как работнику, так и работодателю. Приобрести можно любую технику или мебель для выполнения трудовых функций, как до приема сотрудника, так и в течение трех месяцев после.

Получить консультацию у специалиста министерства социального развития можно по телефону: 8 (498) 602-26-50 (доб. 547-65).

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