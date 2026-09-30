Жители Подмосковья подали более 130 тыс. онлайн-заявок на получение выплаты на школьную форму

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 130 тыс. заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников, заявление можно подать не позднее 5 декабря текущего календарного года через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы, а также указать реквизиты для перечисления средств. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы.

Выплату может получить один из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося в государственной образовательной организации региона, они могут получить 3 тыс. рублей один раз в текущем календарном году.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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