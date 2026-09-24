В Подмосковье более 14 тыс. шестиклассников написали диагностическую работу по математике

В Подмосковье около 14,5 тыс. шестиклассников написали диагностическую работу по математике. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Работу писали ребята из 551 школы, участвующей в региональном проекте «Математические классы Подмосковья». Она проводилась онлайн на компьютерах. Школьникам нужно было выполнить 10 заданий за 45 минут.

Максимальная оценка за контрольную — 12 баллов. Чтобы подтвердить знание базового уровня достаточно набрать 5 баллов. Работы проверят до конца сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о популярности математических классов в школах Подмосковья.