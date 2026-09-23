В Подмосковье подали порядка 2 тыс. заявлений на выплату по аренде жилья учителям

С начала 2026 года в Подмосковье подали почти 2 тыс. заявлений на получение выплаты педагогическим работникам по аренде жилья, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, приложить необходимые документы и указать реквизиты для перечисления денежных средств. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Выплату могут оформить учителя-предметники, преподающие наиболее востребованные дисциплины, в том числе математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.