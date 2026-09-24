В Подмосковье аграрии засеяли озимыми культурами более 56 тыс. га земли

Подмосковные аграрии засеяли озимыми культурами более 56 тыс. га земли. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в этом сезоне в регионе планируется засеять озимыми 99,5 тыс. га. Таким образом, план выполнен уже более чем наполовину — на 57%.

Основную долю занимают озимые зерновые — преимущественно пшеница и рожь. Озимый рапс высадили на площади более 21 тыс. га.

Развитие сельского хозяйства ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.