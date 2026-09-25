В Ленинском округе стартовало строительство новой школы

В Видном Ленинского округа началось возведение общеобразовательной школы на 1350 мест в составе ЖК «1-й Донской», который ГК ФСК реализует под брендом «1-й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Старт строительству дали в рамках торжественной церемонии закладки капсулы времени будущего здания — символа связи поколений и ответственности за качество жизни в новых микрорайонах. В мероприятии приняли участие глава Ленинского округа Станислав Каторов, заместитель генерального директора по девелопменту «Московская область» Татьяна Кольцова, директор проекта ГК ФСК Сергей Пыров.

Площадь учреждения составит почти 17 тыс. кв. м, там разместят учебные классы, современные лаборатории, творческие мастерские и спортивный блок. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с теневыми навесами и удобный карман для высадки пассажиров.

На территории комплекса появятся четыре объекта: два детских сада, один из которых сдан в эксплуатацию, школа и подстанция скорой помощи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.