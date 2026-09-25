Жители Подмосковья воспользовались комплексной онлайн-услугой «Лесные отчеты» более 11 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 11 тыс. заявлений на оформление комплексной услуги «Лесные отчеты», сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Леса», для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. По одному заявлению можно сдать четыре вида отчетности: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов. Их должны подавать жители и организации региона, которым предоставлен лесной участок на каком-либо праве пользования, должны подавать отчеты о его состоянии.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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