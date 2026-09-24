В Серпухове взяли на контроль установление обстоятельств обнаружения двух трупов в подъезде

Серпуховская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств обнаружения двух трупов в подъезде многоквартирного дома, инцидент произошел накануне на улице Подольской. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, там были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Рядом с погибшими находился травматический пистолет. Согласно предварительным данным, это супруги. Предполагается, что в ходе внезапно возникшего конфликта мужчина выстрелил в женщину, после чего покончил с собой.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Ход и результаты его расследования контролирует городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.