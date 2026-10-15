ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 29 октября

Официально

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.
Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.
Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.10.2026 г.
Дата окончания приема заявок – 27.10.2026 г.
Дата, время проведения торгов – 29.10.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.
Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 1 055 +/- 13 кв. м, к/н: 50:06:0020301:751, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Воскресенское. П.1528-ПТ от 24.09.26. Собств.: Сокин Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 478 800,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 59 кв. м, к/н: 50:28:0050105:2762, адрес: МО, г. о. Домодедово, с. Домодедово, ул. Творчества, д. 5, корп. 2, кв. 20. П.1555-ПТ от 02.10.26. Собств.: Акилов М.А. Взыск: УФК по г. Москве ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 5 450 400,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 24,5 кв. м, к/н: 50:28:0060113:11106, адрес: МО, г. о. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 16, кв. 132. П.1551-ПТ от 02.10.26. Собств.: Кудашева А.Е. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 2 868 800,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:28:0110156:11508, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П.1545-ПТ от 02.10.26. Собств.: Семененко Д.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 844 000,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 59,8 кв. м, к/н: 50:12:0000000:58108, адрес: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1, кв. 30. П.1554-ПТ от 02.10.26. Собств.: Клейщикова Л.П. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 482 940,80 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 62,5 кв. м, к/н: 50:12:0000000:40240, адрес: МО, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, д. 33, к. 2, кв. 36. П.1548-ПТ от 02.10.26. Собств.: Логинова А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 919 187,20 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 41.9 кв. м, к/н: 50:12:0101703:322, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Первомайская, д. 19Б, кв. 66. П.1543-ПТ от 02.10.26. Собств.: Фионова Е.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 024 000,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 35,5 кв. м, к/н: 77:02:0024025:1379, условный номер 77-77-09/040/2011/839, адрес: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Марьина роща, ул. Тихвинская, д. 20 кв. 5. П.1558-ПТ от 02.10.26. Собств.: Ходорова Р.М. Взыск: ООО Парадокс Пропертиз. Цена: 12 424 000,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 751 +/- 19 кв. м, к/н: 50:23:0020379:2933, адрес: МО, Раменский р-он, с/п Новохаритоновское. П.1559-ПТ от 02.10.26. Собств.: Тамоян О.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 776 000,00 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 856 +/- 20 кв. м, к/н: 50:23:0050573:258, адрес: МО, Раменский р-он, с/п Ульянинское, д. Аргуново. П.1541-ПТ от 02.10.26. Собств.: Ковали Э.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 216 900,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 56.7 кв. м, к/н: 50:10:0020405:2383, адрес: МО, г. Химки, кв-л Ивакино, корп. 3, кв. 301. П.1556-ПТ от 02.10.26. Собств.: Никитин К.С. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 8 309 600,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 600 кв. м, к/н: 50:31:0060205:1678; жил. дом, общ. пл. 87,2 кв. м, к/н: 50:31:0060205:1817, адрес: МО, г. о. Чехов, д. Крюково, тер. Крюково Восточная, пр-д Отрадный, д. 13. П.1549-ПТ от 02.10.26. Собств.: Хмелевская Р.Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 200 000,00 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 609 +/- 9 кв. м, к/н: 50:28:0040120:342, (со всеми возводимыми на нем постройками), адрес: МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Барыбино, тер КП Данилово Парк, з/у 122. П.1475-ПТ. Собств.: Кечкасов С.Ю. Взыск: Устименко Р.П. Цена: 7 225 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 700 +/- 19 кв. м, к/н: 50:03:0070380:2049, адрес: МО, г. Клин. П.1439-ПТ от 02.09.26. Собств.: Ардуева Ю.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 237 150,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 620 +/- 218 кв. м, к/н: 50:03:0040180:1644, адрес: МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров. П.1465-ПТ от 09.09.26. Собств.: Енокян А.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 579 105,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 3400 кв. м, к/н: 50:03:0040206:146; жилой дом, общ. пл. 451,5 кв. м, к/н: 50:09:0000000:54945, адрес: МО, р-н Клинский, д. Опалево, д. 1. П.1452-ПТ от 02.09.26. Собств.: Османова Э.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 13 812 160,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 32.4 кв. м, к/н: 50:11:0030102:665, адрес: МО, г. о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, к. 2, кв. 3. П.1443-ПТ от 02.09.26. Собств.: Наливайко М.В. Взыск: ООО УК Байкал Д.У. ЗПИФ комбинированным Байкал Кредитный. Цена: 3 740 000,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 41.2 кв. м, к/н: 50:12:0100902:518, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Матросова, д. 21/18, кв. 23. П.1461-ПТ от 09.09.26. Собств.: Лишин А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 039 480,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 58.1 кв. м, к/н: 50:20:0020410:2764, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10, кв. 910. П.1450-ПТ от 02.09.26. Собств.: Юсупова Х.У. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 6 010 035,84 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 53,4 кв. м, к/н: 50:13:0080422:460, адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 12 кв. 2. П.1428-ПТ от 02.09.26. Собств.: Ромадин А.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 948 131,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 50000 +/- 78 кв. м, к/н: 50:07:0010302:160, адрес: МО, Волоколамский р-н, Шестаковский сельский Совет, д. Смольниково. Зем. уч., общ. пл. 51500 кв. м, к/н: 50:07:0010302:76, адрес: МО, Волоколамский р-н, д. Смольниково, с/п Теряевское. П.1456-ПТ от 09.09.26. Собств.: Фомкин Н.А. Взыск: МК МО фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Цена: 5 015 000,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 74,3 кв. м, к/н: 50:21:0080105:4417, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 18, кв. 49. П.1455-ПТ от 02.09.26. Собств.: Мустафазаде Ф.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 10 653 900,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 67 кв. м, к/н: 50:09:0070210:3004, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, пгт. Голубое, Парковый бульвар, д. 2, корп. 2, кв. 4. П.1477-ПТ от 09.09.26. Собств.: Устюгова В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 634 880,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 916 +/- 11 кв. м, к/н: 50:31:0020501:9195; жил. д., общ. пл. 224,3 кв. м, к/н: 50:31:0020501:6514, адрес: МО, м. о. Чехов, д. Покров, ул. Новая, д. уч. 12а. П.1503-ПТ от 21.09.26. Собств.: Золотарев Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 442 880,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.

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