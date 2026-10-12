Суд обязал «Союз Святого Иоанна Воина» прекратить продажу табака рядом со школой

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Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Никулинский районный суд города Москвы по делу № 2-4466/2026 от 25 мая 2026 г. решил: исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области (ИНН 6901072330) к ООО «СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА» (ИНН 7729705354) о признании действий противоправными, обязании прекратить осуществление противоправной деятельности удовлетворить.

Признать противоправными, нарушающими интересы неопределенного круга потребителей действия ООО «СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА» по реализации табачной продукции в розничной торговле в нарушение обязательных законных требований, а именно: реализации табачной продукции по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 30/16 на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг — Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13», расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина, д. 11.

Запретить ООО «СОЮЗ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА» реализацию табачной продукции в торговом объекте, расположенном по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 30.

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