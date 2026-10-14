В Подмосковье ИИ помог проверить более 700 тыс. снимков врачам-рентгенологам

С начала 2026 года ИИ-ассистент помог врачам-рентгенологам в Подмосковье проверить более 725 тыс. медицинских снимков, это дополнительный инструмент при проведении лучевой диагностики, которые обращает внимание на участки, где могут быть патологические изменения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«ИИ-ассистент помогает врачу работать с большим объемом исследований и не упустить потенциально значимые изменения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что система в автоматическом режиме обрабатывает изображения, полученные с рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. После этого ИИ выделяет области, которые требуют более детального изучения. Однако окончательное заключение и решение о дальнейшей тактике обследования принимает медицинский специалист.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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