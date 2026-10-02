Подмосковный прокурор провел прием представителей бизнес-сообщества

Прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Наталья Чудакова провели личный прием представителей бизнес-сообщества в городском округе Электросталь, он прошел в прокуратуре города в формате круглого стола. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Участниками мероприятия также стали глава городского округа Филипп Ефанов, прокурор города Анна Коновалова, представители региональных управлений МВД, МЧС, Роспотребнадзора, налоговых органов, Государственной инспекции труда, ГИБДД, службы судебных приставов, Росгвардии, органов местного самоуправления и бизнес-объединений. Участники обсудили темы обоснованности анонимных жалоб и обращений конкурентов, инициирующих проверки предприятий, мер поддержки граждан и предпринимателей, пострадавших при атаках БПЛА, принятия соответствующих муниципальных нормативных актов и не только.

Помимо этого, в рамках личного приема обсуждались вопросы работы с кодами маркировки при нестабильном интернете, применения прогрессивной шкалы налогообложения, отсрочек по налоговым платежам для пострадавших при атаках на склады маркетплейсов и многое другое. Прокурор и представители государственных органов подробно ответили на вопросы предпринимателей, а также разъяснили положения действующего законодательства о порядке защиты их прав.

По итогам мероприятия Забатурин поручил организовать рассмотрение всех поступивших обращений и принять меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление нарушенных прав предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.