Более 15 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили «Осеннюю классику» в парках

Более 15 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Осенняя классика», которое прошло в минувшую субботу в 75 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждали концертные программы, театрализованные представления, творческие мастер-классы, пленэры и квесты. Так, в Парке Мира в Мытищах прошли шоу мыльных пузырей «Танец волшебства», номер «Человек в пузыре» и не только, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево - творческая мастерская под открытым небом, выставка «Осенняя фантазия», мастер-классы и концерт «Звуки осени».

В Свердловском парке Лосино-Петровского округа посетители оставили заветные желания на необычном осеннем дереве, создали авторские открытки и так далее.

Мероприятие организовано при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.