В Наро-Фоминске взяли на контроль дело мужчины, стрелявшего в полицейских

Наро-Фоминская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне примерно в 23:30 в частном доме в деревне Паново на территории Наро-Фоминского округа. Там мужчина в ответ на требования о добровольной выдаче запрещенных наркотических веществ выстрелил из огнестрельного оружия в сторону полицейских, один из них от полученного ранения скончался на месте.

Ответным огнем нападавший был ликвидирован на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ и ст. 222 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.