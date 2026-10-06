В Подмосковье на 12 региональных дорогах отремонтировали светофоры
Светофоры отремонтировали на 12 региональных дорогах Подмосковья
Фото: [ГБУ МО «Мосавтодор»]
Сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор» выявили неисправные светофорные объекты в ряде округов и провели их оперативный ремонт на 12 региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли в Подольске на улице Академика Доллежаля и проспекте Юных Ленинцев, в Дмитрове на Московской улице, в Щелкове на Пролетарском проспекте, в Красногорске в Железнодорожном переулке, в Балашихе на Советской улице в микрорайоне Железнодорожном и на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик.
Ремонт светофоров также провели в Ногинске Богородского округа — на улице Советской Конституции, в Видном Ленинского округа — на 26-м км Каширского шоссе, в поселке городского типа Тучково Рузского округа, в селе Михайловская Слобода Раменского округа.
Помимо этого, в деревне Манушкино городского округа Чехов также обнаружили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора, неисправность устранили.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.