В Подмосковье на 12 региональных дорогах отремонтировали светофоры

Сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор» выявили неисправные светофорные объекты в ряде округов и провели их оперативный ремонт на 12 региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли в Подольске на улице Академика Доллежаля и проспекте Юных Ленинцев, в Дмитрове на Московской улице, в Щелкове на Пролетарском проспекте, в Красногорске в Железнодорожном переулке, в Балашихе на Советской улице в микрорайоне Железнодорожном и на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик.

Ремонт светофоров также провели в Ногинске Богородского округа — на улице Советской Конституции, в Видном Ленинского округа — на 26-м км Каширского шоссе, в поселке городского типа Тучково Рузского округа, в селе Михайловская Слобода Раменского округа.

Помимо этого, в деревне Манушкино городского округа Чехов также обнаружили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора, неисправность устранили.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.