В Подмосковье рассказали об обстановке на дорогах вечером

Вечером во вторник, 6 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, а также на дорогах, следующих в сторону области. В частности, пробки есть на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Минском, Новорижском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и требования дорожных знаков.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.