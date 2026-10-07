ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 октября

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.10.2026

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024 г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 47,2 кв. м, к/н: 50:15:0000000:43758, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодежная, д. 10, кв. 55. П.1382-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Бабаева М.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 280 000,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 33,8 кв. м, к/н: 50:15:0010515:164, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Живописная, д. 2, кв. 31. П.1394-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Калабин М.М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 320 000,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 33,5 кв. м, к/н: 50:15:0090301:4864, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Романычева, д. 3, кв. 866. П.1436-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Апресян А.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 520 008,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 31,8 кв. м, к/н: 50:50:0000000:12357, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 1. П.1439-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Большакова М.С. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 3 656 000,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 47,1 кв. м, к/н: 50:15:0010202:702, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 1, кв. 212. П.1447-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Ключников А.М. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 5 488 800,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 53,8 кв. м, к/н: 50:50:0020121:3816, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 32, кв. 265. П.1451-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Шпаковский А.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 6 543 543,20 р.

7. Зем.уч., общ. пл. 1000 +/- 22 кв. м, к/н: 50:06:0020502:292, адрес: МО, Шаховской р-н, сп. Раменское, д. Коросткино, ул. Приозерная. П.1448-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Захаров К.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 490 400,00 р.

8. Жил. дом, общ. пл. 131,7 кв. м, к/н: 50:08:0050329:2702; зем. уч., общ. пл. 514 +/- 8 кв. м, к/н: 50:08:0050329:2330. Адрес: МО, м.о. Истра, д. Аносино, ул. Кленовая, д. 11. П.1435-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Винтилов И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 20 888 000,00 р.

9. Жил. дом, общ. пл. 107,4 кв. м, к/н: 50:08:0040336:992; зем. уч., общ. пл. 883 +/- 260 кв. м, к/н: 50:08:0040336:192. Адрес: МО, Истринский г.о., с/пос. Ермолинское, дер. Еремеево, кв-л 0040336. П.1457-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Варачев Н.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 164 800,00 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 3752 +/- 21 кв. м, к/н: 50:03:0070280:4492; зем. уч., общ. пл. 3768 +/- 21 кв.м., к/н: 50:03:0070280:4493. Адрес: МО, Клинский р-н, дер. Троицкое. П.1424-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Крутиков Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 520 000,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 821 кв. м, к/н: 50:03:0070280:1085, адрес: МО, Клинский р-н, уч-к наход. примерно в 150м. по направл. на север от ориент., располож. по адресу: сп. Петровское, д. Елгозино, д. 8. П.1427-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Исмаилов Р.Р. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 288 000,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0000000:14756, адрес: МО, г.о. Клин, д. Тиликтино, ул. Дачная, з/у 9. П.1428-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Сиволодская Н.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 342 900,00 р.

13. Зем. уч., общ. пл. 1040 +/- 11 кв. м, к/н: 50:03:0050180:2523, адрес: МО, Клинский р-н. П.1453-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Давтян Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 575 200,00 р.

14. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 20 кв. м, к/н: 50:03:0070311:591, адрес: МО, р-н Клинский, СНТ «Милухино», линия 24, уч. 308. П.1455-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Богомолова К.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 179 200,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 65,4 кв. м, к/н: 50:11:0010104:4503, адрес: МО, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 1, кв. 729. П.1393-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Гордеев Р.А. Взыск: МИФИС по управлению долгом. Цена: 5 471 449,02 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 91,5 кв. м, к/н: 50:41:0010101:140, адрес: МО, г. Лобня, пр-зд Свободный, д. 9, кв. 8. П.1461-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Тетяев А.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 10 132 000,00 р.

17. Кв-ра, общ. пл. 25,5 кв. м, к/н: 50:22:0010109:30055, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13, кв. 631. П.1438-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Танашева Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 168 000,00 р.

18. Кв-ра, общ. пл. 139,6 кв. м, к/н: 50:22:0040112:56, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, ул. Булгакова, д. 3, кв. 2. П.1450-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Федосеева М.А. Взыск: Поротиков Г.Г. Цена: 13 222 400,00 р.

19. Кв-ра, общ. пл. 42,4 кв. м, к/н: 50:22:0010106:613, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2А, кв. 154. П.1465-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Кузнецова В.Ф., Бурлакова Е.М. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 3 808 000,00 р.

20. Зем. уч., общ. пл. 5000 +/- 49 кв. м, к/н: 50:18:0050302:980, адрес: МО, Можайский р-н. П.1413-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Зарипова Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 914 400,00 р.

21. Зем. уч., общ. пл. 600 кв. м, к/н: 50:12:0090204:14, адрес: МО, гп. Мытищи, д. Болтино. П.1437-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Шахбазян А.Ю. Взыск: АО АКБ «Фора-Банк». Цена: 4 512 800,00 р.

22. Кв-ра, общ. пл. 46,1 кв. м, к/н: 50:12:0100705:10243, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 39 к. 2, кв. 90. П.1446-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Музафарова Л.Н. Взыск: ООО ПКО «Кредит Клаб «Консалт». Цена: 5 100 800,00 р.

23. Кв-ра, общ. пл. 61,7 кв. м, к/н: 50:12:0100906:136, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Станционная, д. 3 к. 2, кв. 73. П.1459-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Полякова Е.В. Взыск: ПАО АКБ «Держава». Цена: 7 600 000,00 р.

24. Кв-ра, общ. пл. 30,4 кв. м, к/н: 50:12:0090218:610, адрес: МО, г.о. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д. 4, кв. 44. П.1463-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Шакурова Р.Ф. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 168 555,20 р.

25. Кв-ра, общ. пл. 54,2 кв. м, к/н: 50:16:0302007:6312, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 10Б, кв. 14. П.1425-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Пронин Б.В., Пронина Т.Г. Взыск: ООО «Бизнес инвестиции». Цена: 4 750 000,00 р.

26. Зем. уч., общ. пл. 714 +/- 19 кв. м, к/н: 50:23:0020379:2921, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Новохаритоновское. П.1443-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Тамоян О.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 613 925,10 р.

27. Кв-ра, общ. пл. 42 кв. м, к/н: 50:10:0010403:1211, адрес: МО, г. Химки, ул. Совхозная, д. 8, кв. 167. П.1452-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Поляков Е.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 7 874 496,00 р.

28. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м, к/н: 50:31:0040607:1599, адрес: МО, г. Чехов, ул. Мира, д. 2, кв. 52. П.1421-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Неверовская С.К. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 295 404,00 р.

29. Кв-ра, общ. пл. 31,6 кв. м, к/н: 50:14:0050102:3040, адрес: МО, г. Щелково, пр-кт 60 лет Октября, д. 17, кв. 71. П.1415-ТАИ от 22.09.26. Собств.: Горин С.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 020 800,00 р.

30. Зем. уч., общ. пл. 836 +/- 10 кв. м, к/н: 50:14:0020330:56, адрес: МО, г.о. Щелково, тер. Цветочная-1, з/у 31. П.1431-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Гуленок И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 942 400,00 р.

31. Кв-ра, общ. пл. 32 кв. м, к/н: 50:14:0000000:48521, адрес: МО, г. Щелково, ул. Космодемьянская, д. 17/4, кв. 127. П.1458-ТАИ от 28.09.26. Собств.: Чурсин В.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 917 440,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 34,2 кв. м, к/н: 50:57:0020403:102, адрес: МО, г. Коломна, ул. Полянская, д. 17, кв. 96. П.1317-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Бондарева А.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 175 200,00 р.

2. Жил. дом, общ. пл. 658,8 кв. м, к/н: 50:21:0060208:1344; зем. уч., общ. пл. 1500 +/- 14 кв. м, к/н: 50:21:0060208:163. Адрес: МО, г.о. Ленинский, д. Григорчиково, д. 69. П.1259-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Матвеева Н.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 21 955 500,00 р.

3. Жил. дом, общ. пл. 176,9 кв. м, к/н: 50:21:0030210:36085; зем. уч., общ. пл. 600 кв. м, к/н: 50:21:0030210:28, адрес: МО, г. о. Ленинский, д. Жабкино, терр. СНТ Дубрава-2, д. 2/31. П.1262-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Ханикян Г.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 563 520,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 39,8 кв. м, к/н: 50:21:0060310:5382, адрес: МО, Ленинский г.о, дер. Коробово, ул. Взлетная, д. 2, кв. 223. П.1268-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Коньков А.А., Уржумцева Е.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 322 760,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 33,3 кв. м, к/н: 50:13:0050418:10166, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Сретенская, д. 1 к. 2, кв. 66. П.1044-ТАИ от 16.04.26. Собств.: Некрасова Д.С., Некрасов А.Н. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 3 886 389,72 р.

Требования: претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.