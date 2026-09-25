Подмосковная спортсменка одержала победу на чемпионате Европы по боксу

Подмосковная спортсменка Юлия Чумгалакова (Долгопрудный) одержала победу на чемпионате Европы по боксу, который проходит с 17 по 25 сентября в Софии (Болгария). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории до 48 кг, в финале ей удалось победить украинку Анну Охоту со счетом 5:0. Для 28-летней спортсменки из Подмосковья этот титул стал третьим в карьере на чемпионатах Европы. До этого она побеждала в 2019 и 2024 годах.

Состязания проходят под эгидой World Boxing, российская сборная выступает на турнире с национальным флагом и гимном. Золото Чумгалаковой стало первой наградой высшей пробы для сборной на турнире.

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