В Дмитровском округе объявили конкурс на капитальный ремонт котельной

В Дмитровском округе объявили конкурс на проведение капитального ремонта котельной. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение (0148200005426000406) о его проведении.

Подрядчик выполнит работы, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения (кроме линейного) и поставкой оборудования. Он проведет ремонт объекта и замену изношенного оборудования, работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами» за счет бюджета области и округа. Капремонт завершат в 2027 году.

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