Школьники и студенты Подмосковья отметили Международный день музыки

Более 153 тыс. обучающихся Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню музыки. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии праздника советники директоров по воспитанию и педагоги организовали для школьников и студентов музыкальные активности. В рамках акции «Мелодия перемены» на каждой перемене по радио образовательной организации звучали короткие фрагменты известных композиций, участники угадывали их, чтобы определить лучшую команду.

Кроме того, были организованы музыкальный кроссворд «Угадай мелодию», викторина «Звуки вокруг нас» и не только.

Отметим, что Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.