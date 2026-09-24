В ЖК «Героев» в Балашихе возведут еще несколько корпусов

В жилом комплексе «Героев» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха продолжаются строительные работы сразу в пяти корпусах, девелопер проекта — «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 411 специалисты ведут чистовую отделку квартир, в корпусе 410 — монтаж лифтового оборудования, оконных и балконных блоков, фасадные работы и устройство внутренних инженерных систем. Кроме того, в корпусе 606 продолжается устройство фундаментной плиты коммуникационного тоннеля и монолитных железобетонных конструкций, в корпусе 610 — монтаж лифтового оборудования, устройство наружных и внутренних стен, внутренних инженерных сетей и кровли, в корпусе 611 — устройство монолитных и железобетонных конструкций и не только.

В комплексе уже открыты школа и детские сады, вблизи находится железнодорожная станция МЦД-4.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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