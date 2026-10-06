Жители Подмосковья подали свыше 1,2 тыс. онлайн-заявлений на перевод садовых домов в жилые

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 1,2 тыс. заявлений на признание садового дома жилым и наоборот, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости», ее могут получить физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового или жилого дома. Для подачи заявки пользователям нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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