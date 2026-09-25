В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 25 сентября, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах – II класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В выходные, 26 и 27 сентября, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +11-17 градусов, ночью – +8-13. Синоптики обещают переменную облачность, редкие дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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