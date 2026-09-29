В Балашихе введут в эксплуатацию детский сад на 205 мест

В детском саду жилого комплекса «Новоград Павлино» от группы «Самолет» в Балашихе проводятся подготовительные работы перед вводом в эксплуатацию, в здании проводится сборка мебели, а также идут пусконаладочные работы инженерных систем и оборудования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На территории детского сада завершен комплекс работ по благоустройству, он станет уже четвертым на территории жилого комплекса и сможет принять 205 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Площадь здания составила 3,4 тыс. кв. м, в нем разместили групповые, физкультурный зал, музыкальный зал, кружковые помещения, кабинет психолога и логопеда, медицинский кабинет, пищеблок полного цикла и пост охраны. На территории есть прогулочные площадки с теневыми навесами и игровыми элементами, спортивная зона cо специальными комплексами, площадка для игр в футбол и баскетбол и площадка ПДД для детей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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